Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Match Tv dando la sua opinione su Aleksandr Kokorin, centravanti di proprietà della Viola. Il giocatore russo, in prestito all'Aris Limassol a Cipro nella scorsa stagione, non ha mai convinto la Fiorentina. Nonostante ciò, Mutu ha ancora fiducia in lui: "Continuo a seguire i viola e a tifarli, auguro loro il meglio - ha dichiarato l'ex attaccante - Kokorin lo conosco benissimo, me lo ricordo da giovane. Ha un gran dribbling ed è forte, se la Fiorentina l’ha preso vuol dire che lo voleva. Credo che possa ancora riprendersi in maglia viola".