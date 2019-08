Il mercato della Fiorentina è partito molto a rilento, con quasi un mese senza colpi in entrata, ma questa settimana potrà dare la svolta decisiva per costruire la nuova squadra. Dopo aver piazzato i colpi Lirola e Boateng, Daniele Pradè ha messo prepotentemente gli occhi su, che l’Inter di Antonio Conte ha escluso dal progetto tecnico. Il giocatore, dal talento e carisma indiscutibile, è il tipicoInter e Fiorentina, che più volte si sono incontrate nelle ultime settimane, stanno trattando. Il giocatore arriverebbe in viola in prestito con diritto di riscatto, con la Fiorentin, conscio di essere al centro di un nuovo progetto tecnico.Mentre le ore sono calde per l’attesa della decisione del giocatore, a Firenze è scoppiata la Ninja-Mania, con i tifosi che non vedono l’ora di abbracciare un giocare di quel livello.. Mentre i tifosi della Fiorentina continuano ad affollare i botteghini per gli abbonamenti della prossima stagione, Pradè continua a lavorare per convincere Nainggolan, per portare un giocatore di assoluto livello a vestire finalmente la maglia viola. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com