Fiorentina-Napoli 0-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori:



Assist:



FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Dodò, Milenkovic, Quarta (24’ s.t. Igor), Biraghi (34’ s.t. Terzic), Barak, Amrabat, Bonaventura (24’ s.t. Maleh), Ikonè (14’ s.t. Kouame), Jovic, Sottil (35’ s.t. Saponara). All.: Italiano.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (33’ s.t. Ndombele), Zielinski (dal 16’ s.t. Elmas); Lozano (29’ s.t. Politano), Osimhen (33’ s.t. Simeone), Kvaratskhelia (dal 16’ s.t. Raspadori). All.: Spalletti.



Arbitro: Marinelli di Tivoli



Ammoniti: 3’ p.t Anguissa (N), 19’ p.t. Spalletti non dal campo (N), 15’ s.t. Quarta (F), 23’ s.t. Jovic (F), 45’+1 s.t Raspadori (N), 45'+3 s.t Ndombele (N)



Espulsi: