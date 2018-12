La Fiorentina sta valutando il prestito di Marko Rog dal Napoli. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Napoli e ingaggio da 1,7 milioni permettendo, ovviamente: Ancelotti ha sempre detto di stimare il centrocampista e pensare di cedere a gennaio un elemento affidabile pare piuttosto complesso.



La Fiorentina potrebbe ricomporre la “coppia di Marko” con Pjaca: insieme hanno conquistato il titolo e la coppa in Croazia, nella stagione 2015-16 prima di approdare in Italia, uno alla Juve e l’altro al Napoli. Adesso potrebbero ritrovarsi a Firenze.