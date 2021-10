che riguardano le zone altissime della classifica., capolista a punteggio pieno ma reduce dal primo ko stagionale in Europa League contro lo Spartak Mosca,, già capace di spaventare l'Inter.L'ex allenatore dello Spezia, costretto a rinunciare ancora a Castrovilli, punterà ovviamente su Vlahovic al centro dell'attacco, con Nico Gonzalez e il grande ex Callejon ai suoi lati. Il Napoli ritorva invece Anguissa e Fabian Ruiz in cabina di regia e rilancia Lozano nel tridente offensivo che sarà completato da Insigne e da Osimhen.ore 18FIORENTINA: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez.NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.IN TV: DAZN, reduce dalla bruciante sconfitta in Champions contro l'Atletico Madrid ma partito fortissimo in campionato, seconda forza del torneo dietro il Napoli prima del successo di ieri dell'Inter. Ancora privo di Ibrahimovic e con Giroud e Kessie destinati alla panchina, i rossoneri ritrovano Kjaer dal 1' e insistono sull'ottimo momento di forma della coppia Tonali-Bennacer. Leao, Saelemaekers avranno il compito di ispirare Rebic.Per l'Atalanta invece, che dovrà rinunciare a Gosens per almeno due mesi, recuperano Toloi e Palomino, mentre Demiral dovrebbe iniziare dalla panchina. Una tra Maehle e Zappacosta andrà ad occupare la corsia di sinistra, mentre l'ex Pessina e Malinovskyi saranno i suggeritori di Zapata.ore 20.45ATALANTA: Musso; Toloi, Djimsiti, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata.MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.IN TV: DAZN