Se ci sono due squadre che hanno maggiormente beneficiato dal cambio di allenatore, scrive il Corriere Fiorentino, quelle sono Fiorentina e Napoli, avversarie domenica al Franchi. Si potrebbe inserire anche Juric al Torino, ma la sfida tra Spalletti e Italiano, i due allenatori più apprezzati del campionato, affascina molto. Entrambi hanno saputo rivitalizzare il gruppo che avevano a disposizione, senza bisogno di una rivoluzione sul mercato: Italiano ha reso vita a un gruppo considerato a fine ciclo, Spalletti ha trasformato una rosa delusa per il mancato ingresso in Champions League nella principale pretendente allo Scudetto insieme all'Inter. Ed entrambi sono a caccia di un record: quello di Trapattoni alla Fiorentina (15 punti in 7 partite nel '98-'99) e quello personale di Spalletti (7 gare da imbattuto all'inizio del campionato '17-'18).