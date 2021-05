La sfida tra Fiorentina e Napoli apre questa domenica di Serie A. Iachini sceglie ancora Ribery e Vlahovic in attacco, Bonaventura invece agisce da mezzala con Milenkovic confermato in difesa. Nel Napoli, la spunta Politano per un posto con Zielinski, Insigne e Osimhen davanti. Di seguito, le formazioni ufficiali:



FIORENTINA – Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.



NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.