Fiorentina-Napoli (domenica 28 agosto alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la terza giornata di campionato in Serie A. Assenti per infortunio a centrocampo Castrovilli da una parte e Demme dall'altra. I viola sono reduce dalla trasferta di Twente in Conference League.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Saponara.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.