In mano il proprio destino.Serve un successo per superare la Juventus, ieri vittoriosa nel derby d'Italia con l'Inter, e presentarsi all'ultima giornata, contro l'Hellas, con la possibilità di chiudere i conti per l'Europa che conta. La squadra di Gattuso è in serie positiva: nelle ultime cinque gare ha vinto quattro volte e pareggiato una sola. Quella di Iachini, invece, ha vinto due volte e pareggiato tre. Sarà una sfida nella sfida tra due dei migliori marcatori del girone di ritorno,– Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.– Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.​