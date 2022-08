La terza giornata di Serie A si chiude con la sfida allo stadio Artemio Franchi trai viola grazie alla qualificazione - ottenuta contro il Twente - ai gironi di Conference League mentre ilrealizzati. La squadra allenata da Spalletti proverà quindi a fare tre su tre e a raggiungere il primo posto in classifica davanti aItaliano dovrà fare a meno di Duncan e soprattutto diAccanto a Milenkovic, non c'è Igor ma Martinez Quarta. Subito il debutto del nuovo acquisto Antonin Barak mentrein un'alternanza con Cabral che si riproporrà per tutta la stagione. Nessuna sorpresa per il Napoli invece; Spalletti si affiderà agli undici visti nelle prime due uscite stagionali.La Fiorentina arriva da due pareggi senza reti consecutivi, non arriva a tre 0-0 di fila in partite ufficiali dal 1980. Negli ultimi tre match disputati all'Artemio Franchi tra i due club,che ha fatto cadere le ultime speranze del Napoli in ottica scudetto. L'ex della partita èche potrebbe esordire con la sua nuova maglia e che nel 2018 - quando era alla Fiorentina - realizzò una tripletta contro i partenopei che di fatto consegnò il campionato alla Juventus.: Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil.Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.