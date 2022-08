IL TABELLINO

Non ce la fa e deve accontentarsi di dividere quel primo posto con una. Non ce la fa perchéInsomma, scontro vero tra squadre di sani principi (di gioco) e chiara voglia di successo.Match anche di novità, conall’esordio da una parte edall’altra. Bei nomi e bei talenti che, però, offrono, sì, qualcosa sul piano del gioco, ma nulla su quello del risultato., ma che non soddisfa né la Fiorentina né il Napoli.La filosofia dei viola, dunque, è sempre quella., ma per l’occasione fa di più. Fresca ed orgogliosa della promozione ai gironi della Conference, infatti, la Fiorentina aggiunge alla sua partita ancor più fisicità e, soprattutto,e col respiro anche gli spazi e, soprattutto, la profondità. Cosicché,. Non si ritrova. Non comanda. E, ovviamente, fa fatica pure ad uscire come vorrebbe don Luciano.Intendiamoci, non che si gusti una gran partita, questo proprio no, ma a renderla vibrante sono l’intensità e l’impegno.Cosa che fa soprattutto Amrabat, vincitore su Lobotka in mezzo al campo e con Biraghi e Sottil che sulla sinistra fanno quel che cavolo vogliono di Lozano e Di Lorenzo. Del resto, così l’aveva studiata e preparata Italiano per far capire al Napoli chemesse sotto con arrogante faciltà nelle prime due gare di stagione.Ma se il Napoli soffre e subisce con quel suo quattro-tre-tre che lo mette quasi sempre in soggezione a centrocampo, non è che la Fiorentina tiri avanti senza macchie. Rispetto al Napoli ha di sicuro più capacità di portare avanti palla, ma i suoi problemi cominciano – anzi, si confermano – quando poi c’è da far paura al povero. Insomma,, che, non a caso, in tutto il primo tempo va alla conclusione seria una sola volta, con Bonaventura (24’) che manda palla fuori. Seppur di poco. Dall’altra parte di serio – si fa per dire – c’è solo un’illusione. L’illusione del gol, quando (43’)Cosicché a metà partita nessuno può dirsi soddisfatto. Però, se Italiano può dire ai suoi di continuare sulla stessa riga, Stessa cosa non può certo suggerire Spalletti alla sua compagnia che sorprendentemente – al di là dei meriti dei viola – gioca a ritmi troppo bassi e spauriti per dar pensieri agli avversari. E a dire il vero,. Un po’ di velocità di più al pallone e la Fiorentina, che ha speso tanto e che forse paga pure le fatiche olandesi, viaggio compreso, si ritrova meno. Infatti, in tre o quattro minuti a arriva ben tre volte a una virgola dal gol, il Napoli. Conche di testa gira male e alto (48’), col georgiano che spreca malamente un suggerimento die poi proprio col messicano, il quale mette incredibilmente a lato, di testa, un perfetto assist di Kvara.però più equilibrata di sicuro. Ma non basta, e allora, finalmente, si dà una mossa anche: 61’, fuori Kvara e Zielinski e dentro Elmas e Raspadori, signor trentacinque milioni, al suo esordio in maglia azzurra e, dieci minuti dopo anche Politano per Lozano. E nel Napoli qualcosa finalmente cambia perché cone anche – o soprattutto – perché Amrabat si ritrova in mezzo a Lobotka e Raspadori e smarrisce in mezzo al campo la sedia di regista. Mosse alle quali Italiano – dopo un sinistro velenoso ma non preciso di Barak, replica conal posto di Bonaventura e Martinez Quarta. Non s’arrende nessuno, insomma. E manco s’accontentano i due allenatori, anche se pericoli veri ancora non se ne vedono dalle parti dei portieri.Cambi importanti gli ultimi due: Simeone e Dombelè (pure loro all’esordio) per Osimhen e Lobotka con Italiano che risponde con Saponara e Terzic al posto di Sottil e Biraghi. Come dire cheAlmeno sino a quando (81’) Raspadori trova lo spunto giusto, ma Gollini s‘allunga e mette fuori salvando porta e risultato.: Gollini, Dodò, Milenkovic, Quarta (24’ s.t. Igor), Biraghi (34’ s.t. Terzic), Barak, Amrabat, Bonaventura (24’ s.t. Maleh), Ikonè (14’ s.t. Kouame), Jovic, Sottil (35’ s.t. Saponara). All.: Italiano.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (33’ s.t. Ndombele), Zielinski (dal 16’ s.t. Elmas); Lozano (29’ s.t. Politano), Osimhen (33’ s.t. Simeone), Kvaratskhelia (dal 16’ s.t. Raspadori). All.: Spalletti.Arbitro: Marinelli di TivoliAmmoniti: 3’ p.t Anguissa (N), 19’ p.t. Spalletti non dal campo (N), 15’ s.t. Quarta (F), 23’ s.t. Jovic (F), 45’+1 s.t Raspadori (N), 45'+3 s.t Ndombele (N)Espulsi: