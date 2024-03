Fiorentina, Nardella replica a Barone: 'Balocco della politica? No, per me il Franchi è una cosa seria'

Non le manda certo a dire il sindaco di Firenze Dario Nardella che, a margine di un evento tenutosi in città, replica al dg della Fiorentina Joe Barone che, nella giornata di ieri aveva definito come 'giocattolo della politica' lo stadio Franchi. Queste le parole del primo cittadino raccolte dai colleghi di Violanews: "Franchi giocattolo? Guardi, io non so per gli altri, per me è una cosa molto seria. E credo lo sia anche per i cittadini di Campo di Marte, per il nostro Paese e per la nostra citta, quindi io la porto avanti e siamo contenti perché i lavori sono partiti, le risorse ci sono e potremo coprire lo stadio. Abbiamo anche trovato la soluzione per far giocare sempre la Fiorentina durante i lavori, direi che possiamo essere contenti. E se poi arrivasse un titolo prima della fine del mio mandato, lo saremmo ancora di più."



PROGETTO - Il restauro dello stadio Franchi rientra all'interno dei progetti finanziati dal PNRR e negli scorsi giorni Firenze è riuscita ad ottenere una proroga per la fine dei lavori che dovrà essere nel 2028. Anche se, secondo le stime della Fiorentina, manca ancora un'ingente parte di fondi per far sì che il progetto possa dirsi completo.