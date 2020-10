Il Sindaco di Firenze Dario Nardella intervenendo questa mattina a Lady Radio ha messo in relazione la recente presentazione del Centro Sportivo di Bagno a Ripoli e la situazione Franchi:

“È un ottima notizia per l’area metropolitana, mi risulta che debba essere votata la variante urbanistica e non ci voglio entrare più di tanto, ma li all’altezza del centro sportivo arriverà la tramvia. È fondamentale creare impianti sportivi dove arrivano mezzi di trasporto. È una buona esperienza, ciò che è successo a Bagno a Ripoli si può fare col Franchi. Ci vuole pazienza, il muro contro muro non porta a niente. Aspettiamo la fattibilità che Commisso si è impegnato a portare in due mesi. Se si usa il metodo Bagno a Ripoli penso si possa trovare la quadratura anche sul Franchi" E sul viaggio al ministero insieme a Rocco Commisso: “C’è un aspetto formale Ma anche un messaggio. Io prediligo la reale collaborazione, per questo ho garantito la massima disponibilità alla Fiorentina. Se si presenta un progetto ragionevole le possibilità di successo sono maggiori”