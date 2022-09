La Fiorentina continua a muoversi sul mercato anche a poche ore dal gong finale: nell’ultimo giorno disponibile i viola stanno sistemando il proprio reparto difensivo per garantire a Vincenzo Italiano una rosa di livello. Visto lo scarso utilizzo in questa sua seconda esperienza in viola, nelle ultime settimane si era aperta la possibilità di un addio anticipato a Matija Nastasic, mai considerato a pieno al centro del progetto. La voglia del centrale serbo di giocare era tanta e per questo oggi club ed entourage del giocatore hanno scelto di separarsi.



Dopo essersi qualche ora per riflettere il giocatore ha scelto di sposare la proposta arrivata da Maiorca. Nonostante si potesse ipotizzare l’inserimento di Nastasic come contropartita nella trattativa che portava a Dimitris Nikolaou dello Spezia, Nastasic ha scelto di trasferirsi a titolo definitivo in Liga. Il giocatore ha già lasciato l’Italia ed è in viaggio per raggiungere le Baleari dove inizierà la sua nova avventura. Adesso la dirigenza viola, a tre ore dalla fine delle trattative, cercherà di chiudere per il centrale greco.