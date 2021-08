La partenza di Milenkovic, sul quale si sta facendo avanti in maniera seria il West Ham, costringerà la Fiorentina ad intervenire sul mercato: La Nazione (Firenze) assicura che, oltre a Nastasic, per il quale la trattativa con lo Schalke è confermata dallo stesso DS dei tedeschi, si pensa anche ad un altro profilo, specie in caso di addio di Pezzella. E più che Cistana, che Cellino vuole trattenere da leader a Brescia, i fari sono puntati su Daniele Rugani: potrebbe trasformarsi presto in un'opportunità.