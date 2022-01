Ecco le parole di Matija Nastasic, difensore della Fiorentina, ai canali ufficiali viola dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia:



"Partita pazzesca. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, nonostante le due cose incredibili prima dell'intervallo non abbiamo mollato e anche in 10 abbiamo giocato bene e alla fine abbiamo vinto. Abbiamo reagito bene come squadra, non era facile venire qui dopo il ko con il Torino. Titolare dopo tanto tempo? Contento di aver aiutato i compagni, spero di continuare su questa strada. Ora pensiamo al Genoa, dobbiamo vincere perché vogliamo restare in alto in classifica".