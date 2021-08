è di nuovo un giocatore della Fiorentina, nove anni dopo la fine della stagione 2011-2012. Il difensore serbo, tornato a Firenze dopo le esperienze a Manchester e Gelsenkirchen, ha risposto alle domande dei giornalisti nel giorno della sua presentazione ufficiale:"Voglio ringraziare la società per la fiducia dimostratami. Farò di tutto per portare la Fiorentina dove deve stare. La mia prima esperienza qua è stata bellissima, quando ho saputo della possibilità di tornare l'ho voluta cogliere subito: si vuole sempre tornare dove si è stati bene. Sono pronto"."Si è visto che il calcio di Italiano è nuovo, ogni giorno possiamo imparare qualcosa da lui. Con questo atteggiamento possiamo fare tanto, mi piace molto"."Sto bene, sono pronto. Deciderà il Mister per sabato, tutti dobbiamo essere a disposizione per la Fiorentina"."Hanno cambiato guida tecnica, sarà difficile. Belotti lo conosciamo, non parlo di singoli giocatori ma dovremo stare attenti. Il calcio italiano è cambiato in questi anni, ora tante squadre giocano offensive e sono belle da vedere"."L'ho notato subito: tutti sono amici anche fuori dal campo. Ho parlato con Milenkovic, ma anche dieci anni fa eravamo affiatati. Tutti sappiamo cosa significa la Fiorentina per la città e per i tifosi"."Non ho mai visto la minima idea in Vlahovic e Milenkovic di andare via. Sono forti, non ho dubbi che siano concentrati al 100% sulla Fiorentina, faranno di tutto per riportarci in alto"."Non ho mai smesso di essere in contatto con la Fiorentina, è sempre stata speciale. Ho giocato due amichevoli contro ACF, ritrovando molti amici. Dicevo di voler tornare, era vero. Ora sono qui, e spero di starci più a lungo possibile. Voglio fare di più per club e città"."Lo ringrazio per la fiducia, è una grande persona"."Abbiamo difensori giovani ma già esperti. Quando si ha la stoffa, si può giocare senza problemi ad alti livelli. Con la mia esperienza posso aiutare i miei compagni, senza dubbio"."Prima avevo il 15, poi il 5, questi numeri erano già presi e allora ho scelto il 55. Poi mio figlio compie 5 anni, quindi il numero giusto mi è parso questo".