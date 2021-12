La Nazione (Firenze) mantiene grande sicurezza sulle trattative per Borja Mayoral e Jonathan Ikoné alla Fiorentina, delle quali si sa praticamente tutto; ciò nonostante, il club viola, si legge, è al lavoro su altri profili in attacco, in particolare due punte che militano in Portogallo: si tratta di Toni Martinez, classe 1997 del Porto che andrebbe a sostituire il partente Kokorin, e Darwin Nunez del Benfica, che ha un costo molto maggiore e che rappresenterebbe sicuramente qualcosa di più di un semplice ripiego.