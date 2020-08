Secondo il Corriere dello Sport la Fiorentina si è concentrata su Leandro Paredes, centrocampista classe '94 del PSG con un passato tra Roma ed Empoli. La sensazione è che la sua avventura in Francia sia arrivata al capolinea ed è qui che i viola tenteranno di fare leva; serviranno però tempo, in quanto al momento il club parigino è impegnato in Champions League, e pazienza, relativamente alla formula dell'eventuale trasferimento. Si proverà a lavorare sul prestito - scrive il quotidiano - magari con obbligo di riscatto condizionato dal raggiungimento di determinati