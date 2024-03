Fiorentina nel ricordo di Barone, Italiano: 'Ripartiamo forte per Joe'. Biraghi: 'Ci darà una spinta'

Laospita ilallo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella 30esima giornata di Serie A. Una partita carica di emozioni, la prima senza: l'occasione per ricordare e omaggiare il direttore generale viola, scomparso lo scorso 19 marzo dopo un malore accusato a poche ore dalla partita con l'Atalanta, poi rinviata.- Prima del calcio d'inizio, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto a Sky Sport: "Sono stati giorni difficili, momenti che nessuno voleva affrontare, ma bisogna ripartire e bisogna ripartire forte. E' ciò che Joe avrebbe chiesto a questa squadra. Dobbiamo onorare la sua memoria".

- Gli ha fatto eco, capitano dei viola, che a sua volta ha parlato a Sky Sport nel pre-partita: "Dobbiamo giocare oggi per tutto ciò che ha fatto Joe per noi, lui ci darà una spinta e magari è la spinta che ci serve per fare qualcosa di importante".