Dopo il ricorso al 3-5-2 con Juventus e Atalanta, la Fiorentina può tornare al l 4-3-3 in vista della gara di stasera contro la Sampdoria, anche in considerazione del fatto che Dalbert è uscito malconcio dal Tardini e forse non sarà rischiato. Lirola tornerà a fare il terzino accanto a Milenkovic e Pezzella, mentre Caceres si sistemerà da laterale sinistro. Montella confermerà Badelj affiancandogli Castrovilli e Pulgar, con Benassi in attesa di una chance. Infine il reparto avanzato: ci vuole un attaccante in più, verrà fuori dal ballottaggio tra Vlahovic e Boateng. Il giovanissimo serbo è in vantaggio per essere il destinatario del posto tra Chiesa e Ribery.