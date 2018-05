Federico Chiesa, il posto, ce l'ha di diritto. Sia per quanto mostrato nelle partite agli ordini di Di Biagio, sia per il talento che possiede. Probabilmente, come si evince dai 'campetti' schierati dai quotidiani in merito alla nuova Nazionale di Roberto Mancini, anche nell'undici titolare. Tinte viola nelle convocazioni: Marco Benassi e Cristiano Biraghi, allenati peraltro dal tecnico all'Inter, potrebbero rientrare tra i 'chiamati'.