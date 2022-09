Nonostante la Fiorentina di Vincenzo Italiano sia tornata al successo contro il Verona, risultato che in campionato mancava dalla prima giornata contro la Cremonese, in casa viola c’è un giocatore fa parlare di se ma non per quanto fatto vedere sul terreno di gioco. Stiamo parlando dell’attaccante ex Real Madrid Luca Jovic che, secondo quanto riportato da Dazn ieri durante la telecronaca della partita, alla proposta del tecnico di entrare in campo avrebbe scelto di non farlo.



L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha cercato di fare chiarezza su quanto successo, onde evitare che vengano tirare fuori versione fantasiose. Il giocatore serbo avrebbe declinato l’invito di Italiano, sostenendo che ancora non fosse al 100% per potersi permettere di entrare in campo. Anche il secondo di Italiano, Daniel Niccolini, durante le interviste del post partita è voluto tornare sull’argomento: Jovic non sarebbe entrato perché ancora alle prese con una botta presa contro il Basaksheir, e per questo poi è stato scelto di far entrare Cabral. Il serbo, cosciente di non essere al meglio, ha preferito lasciar spazio al compagno di reparto: nessun caso all’orizzonte, solo precauzione.