La Fiorentina non farà attività stampa nel pregara della sfida contro la Juventus. Questa la decisione del club viola che ha deciso di non andare davanti ai microfoni. Da capire il reale motivo di questa presa di posizione, riconducibile comunque al mancato rinvio della partita dopo l'alluvione che ha colpito i Comuni limitrofi a Firenze. Non sono ancora state rese note notizie in merito all'attività del post gara.