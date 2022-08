Sembrano che Vincenzo Italiano non sia particolarmente preoccupato per le condizioni di Nico Gonzalez in vista dell’esordio in campionato di domenica contro la Cremonese. Sabato sera contro il Betis Siviglia l’esterno argentino, a causa di una botta rimediata in occasione del secondo gol dei padroni di casa, è stato costretto ad uscire dal campo al 36’ del primo tempo. Se in un primo momento le sue condizioni avevano mandato tutti nel panico, quest’oggi sono arrivate ulteriori novità positive.



In diretta, per la dinamica dei movimenti del giocatore, sembrava essere un infortunio muscolare, acciacco che quindi avrebbe potuto mettere a rischio la sua presenza alla prima giornata di campionato. Secondo quanto comunicato anche dalla Fiorentina, non si è trattato di un problema muscolare ma del riacutizzarsi di una botta ricevuta precedentemente all’anca durante il ritiro di Moena. Visto il prolungarsi del problema lo staff medico viola ha preferito toglierlo subito dalla sfida per evitare l’aggravarsi della situazione, e alla ripresa degli alle il giocatore dovrebbe comunque tornare ad allenarsi regolarmente in gruppo. Nico è pronto ed ha già messo nel mirino la Cremonese.