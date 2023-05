Continua ad esser vivo l'interesse del Napoli per Vincenzo Italiano per il futuro della panchina azzurra. Il tecnico piace a De Laurentiis ma ogni discorso sarà rimandato a dopo la finale di Conference League in cui sarà impegnata la Fiorentina il 7 giugno. Tuttavia, secondo quanto scrive Tuttosport, il club viola non è particolarmente preoccupato perché, in caso di addio, è convinto di avere già pronto il sostituto. Si tratta di Alberto Aquilani, che sta guidando in maniera egregia la Primavera della Fiorentina