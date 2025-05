Getty Images

Fiorentina, nessuna risposta da Dodò sulla proposta di rinnovo. Premier e Liga osservano

un' ora fa

Sembrvaa tutto fatto per il rinnovo di contratto e, invece, la situazione si è totalmente arenata e, oggi, è tutto fermo su quel fronte. Stiamo parlando di Dodò e del suo futuro alla Fiorentina che, oggi, appare sempre più in bilico con il mercato in agguato. A parlarne stamattinaa è la Gazzetta dello Sport che ripercorre le tappe dei dialoghi che sono avvenuti col calciatore ed il suo entourage.



PROPOSTE - Secondo il quotidiano, la Fiorentina ha presentato una prima proposta a gennaio per poi ribadirla a marzo, ma una risposta definitiva da parte del calciatore non è mai arrivata. Nel frattempo, si legge, qualcosa deve essere successo. L'intenzione del club è quella di proseguire ancora insieme ma resta il dubbio che la proposta gigliata abbia o meno gratificato il classe'98, il cui cotratto gli fa prcepire poco più di un milione e mezzo a stagione. Il suo accordo coi viola scade nel 2027. Nel frattempo, diversi club dalla Premier alla Liga stanno pensando di mettere gli occhi sul ragazzo.