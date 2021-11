In collegamento con la televisione argentina ESPN, l'esterno della Fiorentina Nicolas Gonzalez ha risposto ad una domanda su Julian Alvarez, attaccante del River: "Chi non lo vorrebbe in squadra? Ne ho parlato tanto con Martinez Quarta e con Burdisso qua alla Fiorentina. Proviamo a portarlo qua. La Juventus? Dipende da ognuno e dalla propria decisione. È complicato e dovrà prendere la decisione migliore per lui".