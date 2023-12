Archiviati non senza fatica e brividi gli ottavi di finale di Coppa Italia, vinti ai rigori contro il Parma, Vincenzo Italiano ha concesso un giorno di riposo alla Fiorentina, dando appuntamento a domani per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di domenica all'Olimpico contro la Roma. Il tecnico viola deve valutare le condizioni innanzitutto di Nico Gonzalez dopo la panchina fatta contro la Salernitana e la mancata convocazione per la partita di ieri: l'attaccante argentino, come ha spiegato lo stesso Italiano, è alle prese con un risentimento muscolare. L'obiettivo è recuperarlo per lo scontro diretto con i giallorossi ma la decisione verrà presa non prima di sabato, prima della partenza per la capitale. (Ansa)