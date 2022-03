La partita di sabato contro l’Inter, oltre a rappresentare un esame importante per la Fiorentina per quanto riguarda la corsa ad una qualificazione europea, porta con se alcune scorie del match d’andata. Stiamo parlando di quanto successo a Nico Gonzalez: l’argentino che, proprio nel girone di andata contro i nerazzurri, fu espulso dal campo per reiterate proteste dopo aver subito un fallo.



Secondo quanto riportato quest’oggi da il Corriere dello Sport è proprio l’argentino il primo a voler tornare a decidere, soprattutto in trasferta dove ancora non ha trovato un gol che in ogni caso gli manca dal 24 ottobre scorso. All'andata tirò in porta dopo 67 secondi, poi firmò l'assist per il momentaneo vantaggio di Sottil prima di esaltare Handanovic ed essere infine espulso dal campo. Come biasimare le sue proteste: l’esterno viola, come riporta il quotidiano, è infatti tra i giocatori che subiscono più falli di tutto il campionato di Serie A, dietro solo a Joao Pedro e Berardi.