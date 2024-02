Fiorentina, Nico Gonzalez: 'Mi piace giocare con Belotti. Io gioco dove vuole il mister'

Intervistato da Sky Sport, Nico Gonzalez, giocatore della Fiorentina, ha parlato così: "Ci siamo rialzati. La squadra ha capito che siamo capaci di vincere così. È tanto tempo che non giocano dall'inizio, sono contento perché ho segnato e la squadra ha vinto. Il gallo dimostra sempre che ha voglia di vincere. Mi fa piacere giocare con lui. Il mister ha deciso di mettermi a destra, io lavoro per la squadra, gioco dove serve. Sui rigori? Li batterò come sempre, non cambierò. Posso sbagliare come tutti, oggi i portieri studiano i rigoristi. Io devo stare preparato. Di destro? Stando al gol che ho fatto potrei anche provarci (ride, ndr)".