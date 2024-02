Fiorentina, Nico Gonzalez non è ancora al meglio. Le sue condizioni verso il Forsinone

Nico Gonzalez è certamente il giocatore di maggior talento in casa Fiorentina. Arrivato dallo Stoccarda per circa 28 milioni di euro, l'argentino è l'acquisto più oneroso nella storia viola e oggi il vero leader tecnico del gruppo guidato da Vincenzo Italiano. Tuttavia, l'avventura di Gonzalez in riva all'Arno è spesso stata contraddistinta da una certa fragilità fisica che ne ha minato non tanto il rendimento quanto la continuità. E non è dunque un caso se la striscia più negativa di risultati stagionali sia coincisa anche con il periodo in cui l'argentino è rimasto fuori dai convocati per l'infortunio al flessore (lesione di secondo grado) patito nella gara di Budapest contro il Ferencvaros.



LE CONDIZIONI - Repubblica Firenze in edicola stamani offre un focus proprio sulle condizioni dell'argentino, che è rientrato nella lista dei convocati nella sfida contro l'Inter ma, fino ad ora, non è mai partito titolare. La sensazione, si legge, è che l’argentino necessiti ancora di un po’ di tempo per tornare a pieno regime. Condizioni, dunque, ancora non ottimali, con la Fiorentina che spera di recuperarlo al 100% in vista del match di domenica prossima contro il Frosinone.