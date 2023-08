La Fiorentina batte 2-0 il Rapid Vienna e approda ai gironi di Conference League. La squadra di Italiano ribalta il risultato dell'andata nel segno di Nico Gonzalez, protagonista della serata con una doppietta. Nel post partita il numero 10 della Viola ha parlato ai microfoni di Sky:



MAGLIA NUMERO 10 - "Io non gioco con il numero, gioco con la maglia,. Meno male che ho fatto due gol, niente sono dfelice. Meritiamo la vittoria e siamo tutti contenti."



LEADER - "Non lo so, non devo dirlo io. So solo che sul campo sono felice, faccio il mio lavoro e sono contento di stare qui. Devo continuare cosi."



OBIETTIVI - "Si siamo forti, l'ho detto sempre. Abbiamo fatto una grande partita col Lecce. Abbiamo pareggiato facendo un primo tempo straordinario. Abbiamo dimostrato di essere forti e dobbiamo continuare cosi. L'anno scorso abbiamo raggiunto due finali, non è facile. Abbiamo fatto un lavoro perfetto, sono arrivati giocatori forti."



INTESA CON BELTRAN - "E' buona l'intesa sia con lui sia con Nzola. Qua alla Fiorentina il numero 9 è il piu pesante. Loro due sono giocatori forti e lo stanno dimostrando. Devono continuare così, io faccio il mio lavoro."



MOMENTO DIFFICILE DELL'ANNO SCORSO - "Non voglio pensare al passato, mi fa male. Penso solo al presente e alla vittoria di oggi."