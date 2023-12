La situazione relativa a Nico Gonzalez sta tenendo tutti col fiato sospeso in questo momento a Firenze. L'argentino è infatti uscito al 19' della sfida di Conference che la Fiorentina ha giocato contro il Ferencvaros ieri sera. Nico si è toccato la parte posteriore della coscia uscendo in barella ed in lacrime, facendo presagire il peggio. Tuttavia, l'ex Stoccarda ha da poco condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui sembra rassicurare tutti sulle proprie condizioni. Nico appare in stampelle ma scrive: "Sto esagerando un pochino". Resterà ai box meno del previsto?