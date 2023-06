Nico Gonzalez ha parlato a Sky nel media day organizzato dalla UEFA in vista della finale di Conference League. Queste le parole dell'esterno della Fiorentina: "Sono felice delle due finali conquistate, stiamo vivendo tante emozioni. La prima è andata male, ma ora ne abbiamo un altra da vincere. Durante l'anno alcune critiche mi hanno fatto male. E poi non sono andato in Qatar. Non stavo bene, ma secondo qualcuno fingevo. Non l'ho mai fatto. Voglio stare sempre al massimo, quando gioco. Questo finale di anno mi ha fatto benissimo, abbiamo 90 minuti per fare la differenza"