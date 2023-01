Il Leicester sta facendo sul serio per Nico Gonzelez. Dopo un primo approccio con gli agenti del giocatore,. Boom. La Fiorentina ha preso in mano la proposta e la sta valutando, consapevole che in caso di cessione realizzerebbe una plusvalenza ma anche che dovrebbe andare sul mercato per rimpiazzare Gonzalez.Il presidente Commisso ci gira intorno: "Se arrivano offerte del genere vuol dire che i nostri giocatori valgono", ma il club viola sta prendendo in seria considerazione l'ipotesi di accettare l'offerta e. Tra l'entourage di Nico e il Leicester i contatti vanno avanti con ottimismo e fiducia, in attesa di una risposta della Fiorentina. Che intanto si sta guardando intorno per cercare l'eventuale sostituto.- Il primo è seguito già da mesi, c'era stata un'idea in estate poi mai concretizzata. L'avventura a Bergamo non è mai decollata, e anche se nell'ultima gara col Bologna è stato decisivo con due assist- Diverso il discorso di Brekalo, in scadenza di contratto con il Wolfsburg e che. Non è escluso però che in caso di cessione di Nico Gonzalez possa provare a prenderlo subito; da superare la concorrenza del Monza e - soprattutto - del Getafe.- Il profilo di Sabiri piace da tempo ai viola: alla Samp. Per questo il marocchino potrebbe cambiare aria e la Fiorentina l'ha messo nella lista; si era pensato anche a uno scambio con Maleh poi andato al Lecce (prestito con diritto e di riscatto e controriscatto), la richiesta della Samp è intorno ai 6/7 milioni di euro.