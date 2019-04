Stefano Pioli non sarà esonerato. È questo il verdetto del confronto tra i massimi organi della Fiorentina. A Milano - dove il tecnico, insieme al capitano viola German Pezzella, ha partecipato a un incontro con gli arbitri - il direttore generale gigliato Pantaleo Corvino ha incontrato Mario Cognigni e Andrea Della Valle per discutere il futuro dell'allenatore: in videoconferenza, dalla Cina, è intervenuto anche Diego Della Valle. Dopo il comunicato diramato al termine della sconfitta contro il Frosinone, la società ha preso tempo per valutare la posizione di Pioli, ribadendo massima fiducia nelle sue capacità e la massima attesa nell'onorare campionato e Coppa Italia. Domani, al centro sportivo, Cognigni e Corvino incontreranno lo staff e la squadra per capire se andare in ritiro in vista della sfida contro il Bologna.