Fiorentina, niente obbligo di riscatto per Gudmundsson. Ora deve convincere il club

Il suo acquisto è stato il vero fiore all'occhiello del mercato estivo della Fiorentina, ma ancora non ha messo in mostra tutto il suo talento in termini di rendimento, complici anche alcuni problemi fisici piuttosto seri. Adesso, però, per Albert Gudmundsson è arrivato il momento di tirare fuori gli artigli e mostrare il suo valore in una stagione in cui ha messo a referto cinque gol e un assist in diciassette presenze.



IN PRESTITO - Dovessero scattare tutte le clausole sul suo contratto, l'islandese diventerebbe l'acquisto più oneroso della storia della Fiorentina ma, per adesso, il ragazzo è soltanto un calciatore in rpestito dal Genoa. Anzi, secondo quanto racconta il Corriere Fiorentino, sul contratto di Gudmundsson non è presente nessun obbligo condizionato, come emerso in questi mesi, ma la Fiorentina può far valere un semplicissimo diritto di riscatto da 17 milioni che, uniti agli 8 per il prestito e i 3,5 di bonus, arrivano a 28,5. Ecco perché, si legge, la Fiorentina non vorrebbe rispedirlo al mittente buttando di fatto al vento la cifra spesa pe ril prestito. Ma per convincere il board gigliato a puntare su di sé anche pe ril futuro dovrà dare qualcosa di più.