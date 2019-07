Alla Fiorentina salta il passaggio di Vitor Hugo al Besiktas, che va verso il Palmeiras per 3,5 milioni. Non facile, ma sondata, la pista per lo svincolato Llorente in attacco. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la mediana proseguono le trattative per Borja Valero (Inter) e Lobotka (Celta). Lirola (Sassuolo) è a un passo.