Il Nizza è interessato a Igor per rinforzare la propria difesa, è quanto scrive quest'oggi La Nazione in edicola. Una situazione che potrebbe comunque favorire la Fiorentina, che proprio in Costa Azzurra guarda con interesse ad un profilo. Si tratta dell'ex Empoli Mattia Viti, per cui i francesi chiedono circa 12 milioni per la cessione definitiva. Possibile che i due difensori percorrano la medesima strada, anche se in senso inverso, dunque.