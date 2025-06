Getty Images

Fiorentina, no ai 17 milioni per il riscatto di Gudmundsson. Il piano per provare a trattenerlo

56 minuti fa

1

In casa Fiorentina continua a tenere banco la situazione relativa ad Albert Gudmundsson. L'islandese ha vissuto una stagione in chiaroscuro in riva all'Arno e il suo futuro resta oggi un rebus, a poche ore dalla scadenza dei prestiti. La Fiorentina ha già speso circa 8 milioni di euro per il prestito dal Genoa e dovrebbe riconoscere al Grifone altri 17 milioni di euro per il suo eventuale riscatto. Una cifra che in questo momento la Fiorentina considera fuori mercato, anche alla luce del processo ancora pendente sul ragazzo.



STRATEGIA - Il piano della Fiorentina è quello di provare a trattenere Gudmundsson valutando col Genoa strade alternative. La Fiorentina vorrebbe proporre un nuovo prestito con obbligo di riscatto fissato a non più di 12 milioni di euro, lo riferisce la Nazione. Da capire, adesso, se il Genoa aprirà a questa possibilità, visto che sul classe 097 hanno manifestato interesse Milan, Roma e Bologna.