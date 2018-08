Valentin Eysseric rimarrà alla Fiorentina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese è stato provato esterno nel 4-3-3 nel corso di tutto il precampionato, i risultati non sono stati soddisfacenti ma la società vuole dare fiducia al giocatore. Eysseric inoltre è un giocatore multifunzionale: può fare l’esterno, il trequartista e in caso di estrema necessità anche la mezzala.