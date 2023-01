Questo pomeriggio la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo aver usufruito di 24 ore libere, è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo Davide Astori per preparare la delicata sfida casalinga di sabato contro il Torino di Ivan Juric. Alla seduta odierna, iniziata attorno alle ore 15, ha preso parte anche Riccardo Saponara, escluso dalle ultime due sfide con Roma e Sampdoria. Il fantasista gigliato ha smaltito il problema fisico e tornerà nuovamente disponibile.



LE NOTE DOLENTI – Nonostante negli ultimi giorni avesse ipotizzato un suo rientro, continua ad allenarsi a parte l’ex centrocampista granata Rolando Mandragora: l’obiettivo del giocatore era quello di rientrare in vista di domenica, ma probabilmente il suo ritorno dovrebbe essere la prossima settimana contro la Lazio. Non si è allenato invece Lucas Martinez Quarta: il centrale argentino è ancora alle prese con la botta rimediata in coppa contro la Sampdoria, e anche quest’oggi ha avuto la possibilità di riposarsi. La notizia del giorno è l’assenza di Luka Jovic, arrivato al centro sportivo a sessione già iniziata assieme al team manager viola. Secondo quanto raccolto l’assenza del giocatore era programmata, e quindi sarà regolarmente disponibile per l’allenamento di domani e per la prossima partita di campionato.