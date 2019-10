Due reti in due partite con la Nazionale Under 23 per riassaporare il gusto del campo e del gol, Pedro però, scrive La Nazione, è ancora in ritardo di condizione dopo l’infortunio muscolare che lo ha ulteriormente frenato. Montella lo aspetta con una certa impazienza e curiosità, ma non serve fretta. Nel calcio italiano servono intensità e il bisogno di essere fisicamente al 100%: questo l’aspetto tenuto maggiormente sotto controllo dallo staff della Fiorentina. Per questo motivo, secondo il quotidiano, il rientro del brasiliano è ancora lontano.