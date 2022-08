Le richieste tattiche, e anche tecniche, di Vincenzo Italiano impongono alla dirigenza della Fiorentina di cercare il profilo adatto per completare il centrocampo. Nonostante il regista designato sia Sofyan Amrabat, sembra che i viola stiano pensando ad un altro play già cercato nelle passate stagione. Stiamo parlando di Miralem Pjanic che, dopo una stagione in prestito al Besiktas, ha fatto ritorno a Barcellona dove però difficilmente riuscirà a ritagliarsi spazio sufficiente. Il bosniaco, che già la scorsa estate era stato avvicinato alla Fiorentina, rientrato a Barcellona difficilmente vorrà rimanere per scaldare la panchina e per questo oggi dalla Spagna rilanciano un interessamento per lui da parte di 4 club italiani.



Secondo quanto riportato fichajes.net, per il pianista potrebbe davvero delinearsi un ritorno in Italia. Oltre a Milan, Juve e Napoli su di lui ci sarebbe anche appunto la Fiorentina di Rocco Commisso. I blaugrana vorrebbero una cessione a titolo definitivo ma a causa della cifra esborsata per strapparlo alla Juventus solo due ani fa, circa 60 milioni di euro, difficilmente riuscirà a trovare qualcuno che esborsi cifre del genere. Molto più verosimile invece che possa lasciare la Catalogna con la formula del prestito, ed è questo uno dei motivi per cui la Fiorentina vuole provarci: il Barcellona vuole liberarsene, aprendo a qualsiasi tipo di accordo. Che possa essere Pjanic il tassello mancante del centrocampo gigliato?