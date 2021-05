Come scrive l'edizione odierna de Il Mattino, quella contro l'Hellas Verona sarà l'ultima partita di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. Per Ringhio il discorso è chiuso: finirà il contratto e finirà il rapporto con il club azzurro. Al momento però non apre a nessuna soluzione sul futuro: Lazio e Juventus pensano a lui, ma c'è anche la Fiorentina. Il quotidiano scrive che non c'è stata nessuna rottura e neppure chissà quale firma ad un passo: solo una telefonata tra Commisso e Gattuso e il solito appuntamento dopo Napoli-Verona.