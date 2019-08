Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Firenze, spunta Balotelli". Il giocatore svincolato ha ricevuto un'offerta multimilionaria dal Flamengo, che metterebbe sotto contratto anche il fratello Enock, ma SuperMario sta temporeggiando in attesa di una soluzione che lo porti di nuovo in Italia. Su di lui ci sono Brescia e Verona ma non va assolutamente sottovalutata l'ipotesi Fiorentina, scrive il quotidiano: nel caso l'attaccante fosse disposto a ridurre le pretese sull'ingaggio, la società viola potrebbe anticipare le due neopromosse.