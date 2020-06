Il rapporto tra Federico Chiesa e Rocco Commisso è ottimo e come scrive Repubblica questo inciderà molto sulle volontà del giocatore. Il dialogo e il confronto sono sereni in attesa di capire quale sarà la decisione da prendere. Non va escluso niente, neanche l'ipotesi rinnovo. Sul mercato la valutazione resta di 70 milioni di euro, senza sconti e senza preclusioni. Chi vorrà Chiesa dovrà presentarsi con l'offerta giusta.