La Fiorentina non molla la pista che porta a Rodrigo De Paul dell'Udinese, centrocampista argentino che piace moltissimo a Montella e Pradè. I viola hanno sondato il terreno per il centrocampista, ma le richieste del club friulano sono molto alte. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club dei Pozzo continua a sparare cifre altissime e non voler ascoltare proposte, anche se i viola ci vogliono provare.