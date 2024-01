Fiorentina, non solo Brekalo: anche Ikoné in uscita

La Fiorentina si prepara a far partire i suoi esterni. Brekalo sta per firmare per la Dinamo Zagabria, ma anche Ikoné sembra davvero pronto ad ascoltare eventuali proposte di trasferimento. Al momento l’unico sondaggio per il giocatore è quello del Bologna, cui i viola hanno risposto con una richiesta per uno scambio di prestiti con Karlsson, poco utilizzato da Thiago Motta. Tuttavia, la società gigliata è convinta che per l'ex Lille potrebbero aprirsi porte importanti anche in Francia. Lo riporta La Nazione.